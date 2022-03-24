Україна менше залежить від Росії, ніж Німеччина, – Милованов про енергоносії

Те, що Росія вимагає, щоб Європа платила за газ у рублях, ставить країни ЄС у дуже неприємне становище.

Однак якби Європа була незалежна від енергоносіїв Росії, то у них було б зараз набагато менше спроможностей фінансувати війну. Так вважає президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Кулеба закликав ЄС у жодному разі не платити Росії за газ у рублях

Це великий скандал. Він полягає у тому, що Україна зараз більш диверсифікована і менше залежить від енергоносіїв Росії, ніж, наприклад, Німеччина у Європі. Це слабкість,

– вважає Тимофій Милованов.

Він пояснив, що коли Україні було потрібно, коли почалась війна, ми за рік – два перейшли на реверс газу.

"Це було нелегко. Звісно, ми розуміємо, що частина цього газу заміщалася через Росію. Однак ми це зробили. Так само має зробити й Європа", – вважає він.

Що зробить Європа

Милованов зазначив, що Європі тепер буде складніше показувати подвійні стандарти і купувати в рублях газ. Тоді доведеться скасовувати санкції.

"Політично, це виглядатиме погано. Буде політичний тиск всередині країни на той уряд, який це зробить", – зазначив президент КШЕ.

Росія вирішила "покарати" європейські країни, які наклали на неї санкції. Тепер країна-агресор вимагає, щоб за постачання газу їй платили рублями. Кулеба закликав ЄС у жодному разі цього не робити.

Утім, скоріш за все, як додав він, у ЄС знайдуть якесь рішення і цього не зроблять, але самі поставки будуть складнішими.

Дивіться відео: Україна менше залежить від Росії, ніж Європа