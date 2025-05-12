Як Україні переманити Китай на свою сторону і до чого тут США

Те, що Сі Цзіньпін відвідав парад перемоги у Другій світовій війні у Москві, наштовхнуло на думку, що Китай може тиснути на Путіна, щоб той припинив війну в Україні. Але минуло вже понад три роки з моменту вторгнення Росії до сусідньої країни, і мало що говорить про те, що Китай готовий підтримувати добросовісні мирні переговори.

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Колонка написана у співавторстві з Цзуньюань Зої Лю – старшою науковою співробітницею з питань китайських досліджень у Раді з міжнародних відносин.

Як Китай підтримує свого друга Путіна

Фактично, Китай продовжує підтримувати Росію дипломатично, економічно та військово. Китайський уряд уникає називати агресію Владіміра Путіна "вторгненням". Хоча Пекін офіційно не визнав анексію Росією української території, він неодноразово утримувався від голосувань в ООН, які засуджують війну Путіна. Публічно Китай повторює російську позицію, звинувачуючи НАТО та Захід у конфлікті. Китайські чиновники та державні ЗМІ звинувачують США у тому, що вони є "справжніми провокаторами української кризи", і застерігають їх від подальшої конфронтації.

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Зі свого боку, Сі Цзіньпін не виявляв жодних ознак перегляду китайсько-російського "всеохоплювального стратегічного партнерства для нової ери". За останні 3 роки він і Владімір Путін зустрічалися особисто дев'ять разів – більше, ніж будь-які інші світові лідери.

Невдовзі після інавгурації Дональда Трампа цього року Сі та Путін пообіцяли, що їхні країни "поглиблюватимуть стратегічну координацію, рішуче підтримуватимуть одна одну та захищатимуть свої законні інтереси". Останній державний візит Сі у Росію відбувся в той час, коли Китай залучає підтримку до протидії тарифній війні Трампа.

В економічному плані Китай простягнув Росії рятівне коло, оскільки західні санкції посилилися. Китайсько-російський двосторонній товарообіг зріс зі 147 мільярдів доларів у 2021 році до рекордних 245 мільярдів доларів у 2024 році. Китайські споживчі товари, зокрема автомобілі та смартфони, швидко поширилися на ринку, оскільки західні бренди виходили з нього. До початку 2023 року китайські смартфони займали понад 70% російського ринку.

Аналогічно, Китай готовий імпортувати більше енергоносіїв з Росії у 2025 році (ймовірно, за значно зниженими цінами), що допоможе Кремлю фінансувати свої військові зусилля. З 2023 року Росія стала головним постачальником сирої нафти для Китаю.

Попри ризик штрафів, невеликі регіональні китайські банки продовжують обробляти платежі для російських банків та компаній, що перебувають під санкціями. Хоча Китай відкрито не надавав прямої летальної допомоги, він експортував до Росії постійний потік товарів подвійного призначення, зокрема мікрочіпів, необхідних для високоточної зброї.

Китайська спроба вдати миротворця

Попри тісні зв'язки з Росією, Китай намагався представити себе як миротворець. У лютому 2023 року він оприлюднив рамкову мирну угоду, а в травні 2024 року співпрацював з Бразилією над ініціативою з шести пунктів щодо припинення війни в Україні. Відтоді спеціальний посланець Китаю відвідав кілька країн, зокрема й Росію та Україну, щоб просувати цю пропозицію. Але плани Китаю зводяться до високих принципів з малим змістом. Він більше зацікавлений у завоюванні доброї волі в країнах Глобального Півдня та відновленні свого іміджу в Європі, аніж у припиненні війни.

Китай має стратегічні переваги – поки війна триває в межах України, ядерний ризик залишається низьким, а його "безмежний партнер" Росія не програє. Конфлікт відвертає увагу США від Індо-Тихоокеанського регіону, даючи Китаю більше можливостей для просування своїх інтересів. Війна також поглибила політичну та економічну залежність Росії від Китаю, покращивши доступ Китаю до російських ресурсів через маршрути, що перебувають поза межами досяжності ВМС США.

Тим часом китайські фірми у стратегічних секторах, такі як виробники дронів DJI, EHang та Autel, отримали прибуток, продаючи продукцію обом сторонам. На початку 2023 року прямі поставки дронів до України перевищили 200 тисяч доларів, тоді як поставки до Росії – 14,5 мільйона доларів.

Попри санкції, дрони DJI продовжували надходити до російських військових через дрібніших дистриб'юторів у Китаї, на Близькому Сході та Європі.

Навіть якби Китай був справді відкритим до сприяння мирним переговорам, Україна залишалася б справедливо скептично налаштованою щодо свого нейтралітету. Сі проігнорував неодноразові прохання Володимира Зеленського про зустріч і не розмовляв з ним до квітня 2023 року. Китай виявив обмежений інтерес до мирної формули України, оприлюдненої в листопаді 2022 року, і пропустив глобальний саміт з цього питання в червні 2024 року. Натомість Китай оприлюднив спільну мирну пропозицію з Бразилією, яку Україна розцінила як спробу підірвати власну мирну формулу та ще одну ознаку того, що Китай більше зацікавлений у просуванні власного порядку денного, ніж у припиненні війни.

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Чому Китай треба заохотити до співпраці

США мають мало важелів впливу, щоб змінити позицію Китаю. Подальші тарифи чи санкції можуть мати зворотний ефект, а тарифи Трампа відштовхнули більшу частину світу, включаючи Китай. Замість того, щоб поступитися, Китай може ще тісніше співпрацювати з Росією, щоб зірвати переговори Америки та зміцнити свою фінансову систему, що базується на юанях, підриваючи санкції США та економічний вплив.

Однак Трамп міг би звернутися до прагнення Сі досягти світового статусу. Запропонувавши Китаю важливу роль у відбудові України, США надали б керівництву Китаю престиж, якого воно прагне. Ба більше, Китай став би зацікавленою стороною в безпеці України, забезпечуючи стійкий стримуючий фактор проти майбутньої російської агресії.

Україна бере участь в ініціативі Сі "Один пояс, один шлях" з 2017 року. До вторгнення Росії Китай мав контракти в Україні на суму майже 3 мільярди доларів і орендував до 10% сільськогосподарських угідь України. Ці інвестиції, ймовірно, були знищені. Однак Китай не протестував – його економічні втрати були незначними порівняно зі стратегічними здобутками від війни.

Тривалий мир може спокусити Китай повернутися. Промисловий, енергетичний, інфраструктурний та сільськогосподарський сектори України пропонують нові ринки для китайських фірм, які страждають від надлишку потужностей всередині країни та зростання тарифів за кордоном. Надання Китаю частки у відбудові України може перетворити її з пасивного проросійського спостерігача на активного учасника миротворчого процесу.

Рахунок за реконструкцію буде занадто великим, щоб Захід міг його оплатити самостійно. Рік тому Світовий банк оцінив витрати в 486 мільярдів доларів (близько 2,6% ВВП Китаю у 2024 році) протягом наступного десятиліття, і з того часу ця ціна лише зростає. Заходу не залишиться іншого вибору, окрім як звернутися за допомогою, зокрема до країн Перської затоки та Китаю.

Але перше завдання – заохотити інтерес Китаю до співпраці. Можливо, єдиний спосіб зробити це – переконати китайських лідерів, що США не приймуть капітуляцію України та продовжуватимуть підтримувати її, доки не буде досягнуто справедливого врегулювання.