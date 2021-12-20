Україна може доправити бойові катери в Азовське море через Керченську протоку

Через невеликий розмір катери будуть корисними в Азовському морі. Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

До речі Флот Росії перекрив 70% акваторії Азовського моря, – Міноборони

За словами командувача, Дунай і лимани – теж місце роботи цих катерів. Вони швидкі, непомітні, багатофункційні. Неїжпапа зазначив, що катер може швидко доставити якийсь невеличкий резерв в певну точку. Він чудово підходить для спеціальних операцій, зокрема, доставки морської піхоти. На ньому можна встановити невеличкі протибійні комплекси.

Командувач назвав такі судна "паличками-виручалочками". Загалом Україна має отримати 12 таких катерів.

Їх можуть переправити через Керченську протоку

За словами Неїжпапи, доправити катери до Азовського моря можна двома шляхами: через Керченську протоку та суходолом.

Думаю, що будемо розглядати цей варіант (переправлення через Керченську протоку – 24 канал). Ми повинні залишати за собою право проходу наших кораблів через Керченську протоку. Подивимося,

– наголосив командувач.

Російська провокація з українським кораблем: головне

9 грудня ФСБ Росії заявила, що український військовий корабель рухається в бік Керченської протоки.

Держава-агресорка стверджувала, що українське судно "Донбас" нібито "створювало загрозу безпеці мореплавання".

У російських ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що український корабель не виконував вимог змінити курс, однак не планував перетинати протоку.

Згодом пропагандисти таки опублікували інформацію про те, що українське судно повертається до Маріуполя.

У Міністерстві оборони спростували усі російські заяви та наголосили, що Азовське море є спільною акваторією як для України так і для Росії.

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