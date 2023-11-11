Україна може дзеркально атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, – Галущенко

Україна може відповісти дзеркально на атаки по енергетиці та завдати удару по російській нафтогазовій інфраструктурі, якщо Москва посилить обстріл цієї зими.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, це було б справедливо, адже Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України.

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Міністр підтвердив, що Україна очікує посилення атак, зі зниженням температурних показників, коли люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

"Це справедливо"

На запитання, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь" на енергетичний терор, удари зі сторони України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії – найбільший двигун її економіки, Галущенко відповів: "Це було б справедливо".

Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру,

– сказав міністр.

На світову економіку це не вплине

Галущенко, зокрема, не погодився з думкою, що атаки на російську нафтогазову інфраструктуру стануть причиною стрибка цін.

"Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли йдеться про газ і нафту. Маю на увазі, що це ті види палива, які можна було б купувати не тільки в Росії. Упевнений, світ міг би впоратися", – додав він.

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