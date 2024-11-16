Їх не глушить РЕБ: у WSJ розповіли, що Україна може запустити масове виробництво нових дронів

Безпілотники стали спасінням для фронту в умовах дефіциту зброї. Але росіяни придушують їх засобами радіоелектронної боротьби. Здається, Україна знайшла вихід з цієї ситуації, пише The Wall Street Journal.

24 Канал розкаже, що відомо про нову розробку з матеріалу The Wall Street Journal. Якщо дуже коротко – це будуть дешеві дрони з комп'ютерним керуванням, які, як смартфон, поєднають у собі одразу декілька функцій. І їх буде багато.

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Що за дрони з комп'ютерним керуванням розробляє Україна

Масштабне виробництво автономних безпілотників могло б активізувати боротьбу України з Росією, подолавши найбільший виклик, з яким стикаються ці безпілотники, – російські електронні перешкоди,

– мовиться в статті.

На полі бою вже випробували перші такі дрони. Наприклад, навесні в режимі автопілота атакували російську вантажівку з боєприпасами.

Масове виробництво цих безпілотників стане проривом – і він станеться незабаром. Виробництво ударних роботів-дронів наростять до промислових масштабів. Тільки топовий український стартап Vyriy Drone збирається випускати кілька тисяч дронів з автопілотом з цього місяця, а є ще й інші виробники.

Переважну більшість комплектуючих для БпЛА роблять в Україні, двигуни та камера китайські.

А бортовий мінікомп'ютер Skynode на безпілотнику розроблений американською компанією Auterion. На початку 2025 року на фронті мають з'явитися десятки тисяч таких крихіток. Важливо, що Skynode використовували і на ударних безпілотниках з нерухомим крилом.

"Вражати російські цілі стане нудно"

Переваг у цієї новації безліч:

По-перше, така розробка дешева: комп'ютер і камера коштують по 15 доларів. Загальна вартість виробу – близько 50 доларів .

. По-друге, це стане неоціненною допомогою для бійців, яким вже не буде потрібно залучати багато людей для польотів на дронах.

По-третє, зникне проблема боротьби з ворожим РЕБом і побільшає точних влучань. Зараз тільки кожен п'ятий український FPV-дрон досягає цілі, а з автопілотом можна досягнути ефективності 9 із 10 .

. По-четверте, дрони можуть стати альтернативою дорожчим ракетам та артилерійським снарядам – якщо Америка відмовиться нас підтримувати.

Нарешті, зникне проблема з перериванням зв'язку. Зараз дрони мають уникати великих об'єктів, адже ті можуть блокувати сигнал.

"Росіяни ховають танки та інші потенційні цілі на дальній стороні пагорбів або за перешкодами, які переривають зв'язок, коли безпілотник наближається", – пояснюють журналісти.

Термінальне наведення, яке використовують у новій розробці, подолає цю проблему. Режим автопілота можна увімкнути на відстані близько кілометра від цілі.

Також бортовий комп'ютер стабілізує безпілотник, а це значить, що дронар робитиме менше рухів і думатиме про інші речі.

Українські малі ударні дрони вже завдають більшості ударів на фронті. Імовірно, далі один пілот зможе керувати групою з кількох безпілотників, які літають і координуються самостійно.

Один пілот сказав Auterion, що керувати безпілотником і вражати російські цілі настільки легко, що це нудно,

– вказали медійники.

Чи є такі дрони в Росії

Ворог робив заяви, що використовує на полі бою ударні дрони з комп'ютерним керуванням, а також з довгими оптоволоконними кабелями. Попри те, що Київ швидше впроваджує інновації, Москва може швидше запустити масове виробництво ефективних технологій.