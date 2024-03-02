800 тисяч снарядів для України: представник Чехії розповів, коли перші боєприпаси можуть надійти

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 тисяч боєприпасів. Невдовзі представник країни заявив, що перші снаряди можуть невдовзі надійти до нашої держави.

Відповідну думку під час візиту до Вашингтону озвучив генеральний директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Чехії Ян Їреш.

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Перші снаряди можуть надійти найближчими тижнями

За його словами, перша партія 155-міліметрових артилерійських снарядів може надійти до України найближчими тижнями. Мовиться про снаряди від низки країн Європи, покупку яких ініціювала Чехія.

За наявною інформацією, низка європейських країн здійснює покупку боєприпасів у "третіх країн". Ці держави долучилися до ініціативи, запущеної Чеською республікою напередодні. Правда, лише після прибуття снарядів до України розкриють інформацію щодо їхнього постачання.

Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії,

– наголосив Їреш.

Петр Павел і 800 тисяч снарядів для України