800 тисяч снарядів для України: представник Чехії розповів, коли перші боєприпаси можуть надійти
Джерело:Bloomberg
Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 тисяч боєприпасів. Невдовзі представник країни заявив, що перші снаряди можуть невдовзі надійти до нашої держави.
Відповідну думку під час візиту до Вашингтону озвучив генеральний директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Чехії Ян Їреш.
Читайте також Прискорення постачання F-16: Рютте розкрив деталі обговорень між Україною та Нідерландами
Перші снаряди можуть надійти найближчими тижнями
За його словами, перша партія 155-міліметрових артилерійських снарядів може надійти до України найближчими тижнями. Мовиться про снаряди від низки країн Європи, покупку яких ініціювала Чехія.
За наявною інформацією, низка європейських країн здійснює покупку боєприпасів у "третіх країн". Ці держави долучилися до ініціативи, запущеної Чеською республікою напередодні. Правда, лише після прибуття снарядів до України розкриють інформацію щодо їхнього постачання.
Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії,
– наголосив Їреш.
Петр Павел і 800 тисяч снарядів для України
- Нагадаймо, що президент Чехії Петр Павел зробив важливу заяву для України під час Мюнхенської конференції з безпеки. Він повідомив, що за кордоном його держава виявила близько 800 тисяч снарядів, які впродовж кількох тижнів можуть відправити нашим захисникам.
- Тоді ж він виступив із закликом до європейських партнерів. Він вимагав від них фінансову підтримку, щоб придбати ці боєприпаси та доставити їх до України.
- Звернімо увагу, що пропозицію Чехії на зустрічі у Парижі у понеділок, 26 лютого, обговорили європейські лідери. І вдалося знайти частину коштів на боєприпаси. До прикладу, Нідерланди погодилися на покупку внести 100 мільйонів євро.
- Як зазначає уряд у Празі, попередньо погодилися посприяти покупці снарядів у Канаді та Данії. Також є ще низка інших держав, які вирішили залишитися анонімними у своїх пориваннях допомогти Україні зброєю.
- Наостанок нагадаймо, що Петр Павел заявляв, що його державі вдалося знайти 500 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру та 300 тисяч – 122-міліметрового. За його словами, їх можуть доставити до України за кілька тижнів, якщо знайдуть на це кошти.