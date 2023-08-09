Отримаємо цілий батальйон чудових танків: як Україні допоможе Rheinmetall в оснащені Leopard 1
Днями стало відомо, що у бельгійської компанії OIP викупили відразу 50 танків Leopard 1, частину з яких передадуть Україні. Їхнім технічним оснащенням займається німецька компанія Rheinmetall, а це значить, що ми отримаємо "батальйон чудових танків".
Це 24 Каналу відзначив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив на основних перевагах танків після їхнього переобладнання.
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Техніка для України
Відомо, що після ремонту та переоснащення Україна може отримати 30 танків Leopard 1. Тобто 20 могли стати донорами для створення і підтримки основної групи. За словами Романа Світана, компанія Rheinmetall досить сучасно оснастить дану техніку.
Rheinmetall ставить на обвіс танків найновіші системи керування вогнем та тепловізори з цейсівською оптикою – гарна машина вийде. До того ж ми давно використовуємо ходову частину танку Leopard 1 в Gepard – це однакова платформа,
– пояснив військовий експерт.
Це значить, що така техніка більш-менш знайома для наших військових-фахівців і вони зможуть її ремонтувати.
Роман Світан про передачу танків Leopard 1: дивитись відео
Чим швидше Україні передадуть цю техніку – тим краще. Це буде добре підсилення на важливих напрямках фронту.
"Rheinmetall гарна компанія, якщо за щось береться, то ми отримаємо цілий батальйон чудових танків", – додав Світан.
Танки Leopard 1 для України: основні новини
- Те, що саме Rheinmetall здійснила покупку танків Leopard 1 стало відомо завдяки журналістам. До того ці німецькі танки належали бельгійській компанії OIP Land Systems.
- Важливі характеристики танку полягають у його озброєнні – 105-міліметровій гарматі L7A3 завдовжки 51 калібр. Крім того, Leopard 1 оснащений двома кулеметами. Після модернізації він отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови, активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира.
- Зазначимо, що Німеччина продовжує допомагати Україні й іншою технікою. 9 серпня на сайті Федерального уряду оновили список військової допомоги. Зокрема, там значиться про ще 2 пускові установки ЗРК Patriot.