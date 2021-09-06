Україна може перейти в жовту карантинну зону: які там обмеження
6 вересня 2021 , 17:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З 13 вересня Україна, ймовірно, перейде у жовту зону карантину. Там передбачені не надто суворі умови карантину, однак все ж є певні обмеження.
МОЗ подало відповідне звернення до уряду. Про це говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Важливо Україна може перейти в жовту зону карантину вже з 13 вересня
Які обмеження є у жовтій зоні
- Можна проводити масові заходи, якщо виділено 4 квадратних метрів площі на кожну людину. Однак це не стосується масових заходів у навчальних закладах за участю більше ніж однієї групи та у присутності глядачів.
- Можуть працювати кінозали та інші заклади культури, але заповненість місць має становити не більше 50%.
- Дозволено відвідування шкіл, де вакциновано щонайменше 80% персоналу. Проте за умови, що на самоізоляції перебувають не більше 50% учнів та персоналу.
- Перевозити пасажирів у громадському транспорті можна тільки на сидячих місцях.
- Закладів громадського харчування можуть працювати без обмежень за часом. Однак слід розміщувати відвідувачів на відстані не менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і не більше чотирьох людей за столом, без врахування дітей.
- Суб'єкти господарювання, які обслуговують відвідувачів, мають нанести маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра. Працівникам повинні роздати засоби індивідуального захисту.
- Дозволена робота спортзалів і фітнес-центрів. Заповненість – менше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
- Басейни також можуть працювати. Щоправда, на одній доріжці для індивідуальних занять може бути менше, ніж 4 людини або 6 людей для груп.
- Діяльність готелів та санаторно-курортних установ дозволена.
Карантин в Україні: що відомо
Звернення про жовту зону, ймовірно, Кабмін розгляне вже цього тижня. Ляшко заспокоїв, підстав для введення червоної зони поки немає у жодному регіоні.
Щоправда, головний санітарний лікар Ігор Кузін переконаний, в Україні таки введуть локдаун, але не раніше листопада. Проте для вакцинованих людей обіцяють привілеї.