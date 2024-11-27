Диктуватимемо Росії умови на рівні ультиматумів, – Коваленко назвав план, який до цього призведе

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2025 році Україна планує виготовити 3000 крилатих ракет та 30 тисяч ударних дронів. Це той самий амбітний план, який може призвести до капітуляції Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що, за його виконання, Україна може почати диктувати Росії умови на рівні ультиматумів, а не навпаки.

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Скільки ракет виробляє Росія

3000 крилатих ракет та 30 тисяч ударних безпілотників на рік – це приблизно 8 крилатих ракет та 80 ударних безпілотників на добу відповідно.

Це серйозний потенціал, який дійсно може мати вплив на Росію до рівня капітуляції,

– наголосив Коваленко.

Оскільки Росія виробляє 2 ракети Х-101 та 1 ракету "Калібр", тобто 3 одиниці на добу. Згідно з цим планом, Україна виготовлятиме у 2,5 раза більше крилатих ракет, аніж може собі дозволити країна-агресорка. Можна лише уявити, якими потужними та системними будуть удари по російській території.

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Що може пригальмувати виконання плану

Але, за словами Коваленка, амбітні плани – це насамперед плани. Звісно, вони не беруться зі стелі. Є якісь технологічні напрацювання з огляду на можливості виробництва. Однак головне – фактаж виконання цих можливостей.

І Володимир Зеленський також нагадував, що виробництво залежатиме від постачання відповідних елементів нашими партнерами. Тобто це не нульовий власний цикл виробництва. Україна буде залежною від доставлення напівпровідників, мікросхем, мікроелектроніки та інших компонентів.

І це викликає питання: чи буде своєчасним та достатнім у кількості постачання номенклатури всього необхідного. З іншого боку, якщо навіть початково відбудеться запуск серійного виробництва крилатих ракет, у майбутньому воно лише збільшуватиметься. Тому до якогось етапу з вироблення великої кількості Україна дійде.

Якщо це станеться у 2025 році, буде пречудово. Тому що саме 2025 у такому випадку може стати роком, коли ми почнемо диктувати Росії умови на рівні ультиматумів, а не навпаки. Росія взагалі зі своїми ультиматумами виглядатиме як посміховисько якесь,

– резюмував Олександр Коваленко.

Зазначимо, у виданні Forbes Ukraine повідомили, що, за умови достатнього фінансування, Україна здатна виготовити 3 тисячі крилатих ракет, про які говорив Володимир Зеленський. Так вважає український високопосадовець, ім’я якого журналісти не називають.