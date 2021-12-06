Україна може стати для Росії новим Афганістаном, якщо піде на ескалацію, – сенатор Мерфі

Для Росії буде історичною помилкою вчинити щодо України нову агресію. Це може стати для неї новим Афганістаном.

Про це заявив сенатор-демократ, голова підкомітету Сенату США з міжнародних відносин на Близькому Сході, у Південній та Центральній Азії та боротьбі з тероризмом Кріс Мерфі. Він зазначив, що США може постачати до України летальну зброю.

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Що розглядає Сенат

За словами Мерфі, особисту дипломатію замінити немає чим. Саме тому він сподівається на позитивний результат перемовин президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, які відбудуться в онлайн-режимі 7 грудня.

Україна може стати новим Афганістаном для Росії, якщо вона вирішить рухатися далі. Від нас у Конгресі залежить, чи будемо ми з Україною дипломатичними, політичними та військовими партнерами,

– сказав сенатор.

Він додав, що Сенат розглядає поправку, яка може раптово збільшити виділення Україні летальної військової допомоги. Проте для її ухвалення слід переконати в реальності небезпеки сенаторів-республіканців. Мерфі зазначив, що саме вони блокують її розгляд.

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