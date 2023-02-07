Україна має зброю, яка може знищувати цілі на території Росії, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на здатність України завдати удару по Росії. До речі, Захід забороняє нашій державі атакувати країну-терористку їхньою зброєю.

Про це Данілов повідомив у своєму новому інтерв’ю. Нагадаємо, напередодні Олексій Резніков відповів, чи битиме Україна по території Росії ракетами більшої дальності.

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Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії

Що стосується території Росії, то Україні ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва.

Чи маємо ми таку зброю? Так, маємо,

– заявив Данілов.

Зауважимо, що країни Заходу заборонили Україні завдавати ударів по території Росії із західної зброї. Хоча протягом війни на стратегічних об’єктах країни-агресорки постійно відбувалася "бавовна", однак наша держава ніколи публічно не визнавала відповідальності за ці удари.

Для ЗСУ немає жодних застережень щодо ударів по території Росії

Нещодавно Олексій Данілов заявляв, що ніяких застережень щодо відповідних ударів по території Росії немає.

"Я не розумію, звідки з'являються дані про те, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни, і ми не знищуємо об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи", – казав секретар РНБО.

За словами Данілова, якщо наші захисники працюватимуть, то це будуть лише військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті.

Данілов про можливий наступ Росії

Також Данілов повідомляв, що росіяни готуються до ще однієї спроби "взяти Київ за 3 дні". Водночас важливо пам'ятати, що Росія – це держава, яка живе датами. Себто не варто відкидати, що окупанти можуть розпочати ще одну "спецоперацію" 24 лютого 2023 року.