У нас немає іншого вибору, аніж стати багатими

Я зараз у США спілкуюся з деякими американцями й представниками інших союзних нам народів, зокрема таких, чиї країни ми не визнаємо. Мабуть, головний висновок, який я зробив і зробити треба було вже давно – Україна повинна стати багатою.

Будемо багатими – будемо жити

Все ж так просто. Так очевидно. Ця війна не остання. Будуть ще, бо ворог вперто не хоче помирати.

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Росія спробує прийти знову, чим би ця війна не закінчилася: якщо вона переможе, то захоче нас добити, якщо ж переможемо ми – вона захоче реваншу.

Війна стає все дорожчою з кожним роком. Нам потрібно закрити величезну лінію кордону мінами, артилерією, технікою, авіацією, нічниками, тепловізорами, fpv-дронами, РЕБом і РЕРом, безпілотними літаками дальньої розвідки, професійно підготовленими людьми. Нам потрібні супутники, нам потрібен зв'язок, потрібно все, що вигадане для війни.

Це вимагає величезних, позамежних, фантастичних для нас коштів.

У 2021 році ВВП України сягнув рекордно високих 200 мільярдів доларів. Для порівняння: ВВП техаського міста Остін (з передмістями) дорівнює 89 мільярдів доларів, при тому, що Остін не найбагатше місто не те щоб у всьому США, а навіть у Техасі воно чи то на другому, чи на третьому місті по ВВП.

Я кажу про те, що ми або будемо багатими, або помремо. Гроші вирішують майже все. Нам потрібна зброя, зброя, зброя і зброя. Отримати її важко – ви бачите. Купити суттєво простіше. Коли будуть гроші, ми будемо торгуватись. Зараз ми просимо. Результати відповідні.

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Нам потрібні економічні реформи, яким ніхто не заважає. Лібералізація економіки, реформа судів, податкова в наморднику і на голодному пайку. Вся ця шобла, яка годується з бізнесу, вбиває наше майбутнє.

Бути багатим може і соромно в Україні, бо багатих у нас не люблять. Але їх точно люблять у світі виробників зброї за кордоном. Кожен день, коли країна не стає багатшою, наближає нас до майбутньої поразки в війні. Будемо багатими – будемо жити. Ні – помремо. Все.