Україна надала МАГАТЕ список обладнання для АЕС, необхідного у час війни

24 квітня 2022 , 10:21
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Джерело:

МАГАТЕ

Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії перелік обладнання. Воно потрібне нам для безпечної роботи ядерних об'єктів під час війни.

Багато держав-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу. Список України включає обладнання для різних ядерних об'єктів.

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Що потребує Україна

Потреби значні. До переліку входять:

  • засоби вимірювання радіаційного фону,
  • захисні матеріали,
  • допомога, пов'язана з ІТ-сферою,
  • системи постачання енергії,
  • дизельні генератори.

У МАГАТЕ додали, що мають технічний досвід, необхідний для підтримки України.

До теми – Реакція МАГАТЕ на обстріли Запорізької АЕС:

 

Автор: Ольга Музика