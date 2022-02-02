Україна надасть Радбезу ООН докази невиконання Росією мінських угод, – МЗС

У закордонному відомстві розповіли про плани щодо засідання Радбезу ООН, яке пройде 17 лютого. На ньому Україна надасть факти невиконання Росією мінських угод.

Відповідну заяву про плани України на засідання наступного Радбезу ООН, повідомляє 24 канал, на брифінгу зробив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Плани України на засідання Радбезу ООН

Прессекретар відомства нагадав, що під час засідання Ради безпеки ООН 31 січня представник Росії заявив, що 17 лютого Москва скликає Радбез щодо питання виконання мінського комплексу заходів.

Україна разом з партнерами використає цю нагоду, аби представити міжнародній спільноті факти невиконання Росією її зобов'язань у межах мирного врегулювання збройного конфлікту,

– зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Москва звинувачує Україну в порушенні мінських домовленостей. Під цим приводом держава-агресорка перешкоджає роботі нормандського формату.

Мінські домовленості: останні новини

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розв'язати ситуацію на Донбасі можна нібито "лише через мінські домовленості" і пригрозив, що жодного іншого варіанту для Києва буцімто не існує.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить сенсу у перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

А секретар Ради з нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що спроба втілення мінських домовленостей може спровокувати внутрішні заворушення, які підуть на користь Москві.

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У мінських угодах є пункт про те, що на тимчасово окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль над територіями. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає. Тому Київ наполягає на тому, що спершу Москва має вивести свої війська, віддати контроль за кордоном, а вже тоді будуть вибори. Водночас Кремль вважає, що спершу мають бути вибори.