Україна направила ноту протесту через указ Путіна про товари з окупованого Донбасу

Українське МЗС вважає указ Володимира Путіна щодо спрощеного потрапляння товарів з окупованого Донбасу на ринок Росії грубим втручанням у справи України. Російським дипломатам направили ноту протесту.

Водночас МЗС України розглядає указ Путіна порушенням законодавства України та норм міжнародного права. Відповідний документ російський президент підписав 15 листопада 2021 року.

Зверніть увагу Крок до інтеграцій економіки: Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських

Указ суперечить зобов'язанням Росії

Росія цілеспрямовано затягує окуповані території до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору. Визнання "сертифікатів" та одностороннє визначення пунктів пропуску для переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку кордону України яскраво це демонструють.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що підписання указу суперечить зобов'язанням Росії за:

мінськими домовленостями;

домовленостями в рамках Нормандського формату.

Водночас в МЗС зауважили, що указ "підважує" зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи відповідних важливих майданчиків з мирного врегулювання.

Читайте також Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка

Що цьому передувало