Поділиться колючим дротом: Україна допоможе Литві боротися з нелегалами
Джерело:24 канал
Литва вже пів року страждає через потік нелегальних мігрантів з Білорусі. Україна надасть гуманітарну допомогу для того, щоб там могли посилити безпеку кордону. Мовиться про колючий дріт.
Проєкт указу президента підтримали на засіданні уряду 28 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що Литва напередодні звернулись до України з проханням допомогти.
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"Литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулась до України з проханням допомогти колючим дротом, яким зміцнять кордон", – пояснив Кулеба.
Міністр попросив колег підтримати проєкт указу, адже вважає Литву важливим другом для України.
Вона підтримує Україну у критичній ситуації,
– запевнив Кулеба.
Нелегали у Литві: коротко
- Литва ще з 1 січня 2021 року страждає від потоку нелегальних мігрантів у Білорусі. Влада навіть назвала це "гібридною агресією Білорусі".
- Ситуація критична, адже мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю, розпочали заворушення.
- Також ввечері 26 липня на кордоні сталися сутички за участі поліції та людей, які проти розміщення таборів нелегальних мігрантів на полігоні. Там планували облаштувати наметове містечко.
- У Литві оцінюють ситуацію та роздумують про введення надзвичайного стану.