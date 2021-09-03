Помер після затримання: Україна направить Польщі ноту через смерть українця

Через смерть українця Дмитра Никифоренка Посольство України вже найближчим часом відправить ноту МЗС Польщі. Відповідна робота вже триває.

Посол України в Польщі Андрій Дешиця повідомив, що розслідування смерті Никифоренка перебуває на контролі українських дипломатичних органів. Зокрема, мовиться про Генконсульство України у Кракові.

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Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію,

– наголосив Дешиця.

МЗС з'ясовує обставини трагедії

Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що наразі встановлюють деталі смерті Никифоренка. До Вроцлава прибув український консул, який має ознайомитися з ходом розслідування.

Однією з версій слідства є перевищення повноважень з боку польських правоохоронців.

Загибель Никифоренка: головне

Українця Дмитра Никифоренка затримали у Польщі у липні.

Чоловік перебував начебто у стані алкогольного сп'яніння. Никифоренка висадили з автобуса та викликали поліцію.

Через декілька годин після затримання він помер.

Водночас відео з камер спостереження в автобусі та на вулиці не підтверджують, що чоловік був п'яним.

За даними ЗМІ, перед смертю Никифоренка могли катувати. Відразу 6 правоохоронців били й душили затриманого українця.