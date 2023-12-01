Ракети для ППО з дальністю 100 кілометрів: у Міноборони анонсували виробництво зброї у 2024

Україна з наступного року суттєво збільшить виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. У пріоритеті – виробництво засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, інформує 24 Канал.

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Зокрема, за його словами, планують виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК "Корал".

Гаврилюк додав, що в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.

"Це дозволить Силам оборони України "гідно протистояти російській агресії", – наголосив представник Міноборони.

Що відомо про систему ППО "Корал" Це український проєкт зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. Його розробляє київське конструкторське бюро "Луч" з 2016 року. Планують, що "Корал" буде базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил.



Макет української ракети "Корал" / Фото VoidWanderer

Україна нарощує оборонні потужності