Україна – наш рідний дім, – дітки з "Азовсталі" мріють повернутися додому живими

Діти в оточеному Маріуполі вже майже 2 місяці ховаються у підвалах та мріють лише про одне – вибратись живими та побачити сонце.

Діти, які переховуються в "Азовсталі", подякували українським військовим, які принесли їм їжу. Вони бажають перемоги Україні, бо це їхня рідна домівка.

До речі Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00

Діти мріють вийти

Малеча каже, що хоче побачити своїх рідних та дуже сумує. Вони прибігли на завод з батьками після обстрілів.

Ми вже тут 2 місяці сидимо, хочеться побачити сонце. Тому що тут вимикають світло та деколи вмикають,

– зізнався маленький хлопчик.

Люди таки сподіваються, що буде "зелений коридор". Евакуацію блокують росіяни, однак 23 квітня, за попередніми планами, вона має відбутись.

Дивіться відео – Забуті світом, але не Азовом: