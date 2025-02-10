Шольц відкинув вступ України до НАТО найближчим часом і назвав причину

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість вступу України до НАТО найближчим часом. Пояснив він це тим, що у Вашингтоні не підтримують подібну пропозицію.

Про це він заявив під час теледебатів з лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом на посаду канцлера Німеччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Чому Україна не може увійти в НАТО скоро

Німецький канцлер заявив, що членство нашої держави у Північноатлантичному альянсі "не відбудеться найближчим часом", оскільки у Сполучених Штатах відхилили цю пропозицію. Водночас він визнає потребу у такому поповненні НАТО.

Україна повинна приєднатися до НАТО, але наразі вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни,

– сказав Олаф Шольц.

Своєю чергою Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання, чи повинна Україна вступити до НАТО, заявив, що "вони не можуть цього зробити", оскільки Альянс "не приймає членів, які перебувають у стані війни".

Втім, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС він називає "правильним рішенням". За його словами, вступ до Євросоюзу дасть Україні "значно більше безпеки". Він не згадав про перспективу вступу України до НАТО після закінчення війни.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що вважає обговорення розміщення миротворчих сил в Україні недоречним і передчасним, оскільки це передбачає, що Україна не отримає окуповані території.