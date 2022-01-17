Робота над технологічними проєктами: Україна та НАТО підписали оновлений меморандум
Джерело:НАТО
Агентство зв'язку та інформації НАТО й Україна підписали оновлений Меморандум про продовження роботи над технологічними проєктами. Документ продовжує співробітництво, започатковане у 2015 році.
Голова української місії при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко заявила, що за підтримки союзників наша держава планує й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління ЗСУ.
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Більше детальніше про угоду
У рамках цієї угоди була розроблена регіональна програма безпеки повітряного простору Україна – НАТО для забезпечення раннього сповіщення та координації загроз повітряному простору.
Система включає інтегровану систему IP-телефонії та пропонує операторам інструменти, які допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики та виділення траси літака.
До слова, що відповідні пристрої підключаються через виділену мережу окремо від Інтернету.
Робота з Україною також включає Ініціативу обміну знаннями, де експерти Агентства діляться своїми знаннями про практику НАТО щодо розвитку можливостей у сфері:
- командування;
- управління;
- зв'язку;
- комп'ютерів.
Відносини України ти НАТО: коротко
- Відносини між Північноатлантичним альянсом і Україною сягають початку 1990 років.
- Співробітництво з часом поглибилося і є взаємовигідним, оскільки Україна активно робить свій внесок в операції та місії під проводом НАТО.
- Наглядова рада Агентства схвалила першу угоду в 2015 році, Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО – Україна.