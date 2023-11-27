Твереза оцінка: Столтенберг – один з небагатьох, хто реалістично говорить про війну в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе вести переговори з Росією лише на своїх умовах, якщо захоче цього. Він реалістично оцінює війну Росії проти України.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, те, що генсек НАТО розуміє реальну ситуацію – це позитив для України.

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"Це дуже твереза оцінка, якої сьогодні не вистачає у багатьох європейських бюрократичних кабінетах. Бо є втома від війни, бажання закінчити все якомога швидше. Тому для нас великий позитив, що генсек НАТО розуміє ситуацію", – зауважив він.

Україна повинна пояснювати світовим політикам, що наша держава – щит для європейських країн. У випадку якщо Владімір Путін матиме успіхи в Україні, Росія наростить ВПК, виготовить багато ракет, то точно не зупиниться та піде далі.

Україна має історичний шанс

У середу, 29 листопада, вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО. Артем Бронжуков зазначив, що Україна має історичний шанс увійди до Альянсу. Однак для цього нашій державі потрібно виконати усі завдання, провести усі необхідні реформи.

Ми маємо історичну можливість. Я думаю, що у нас великі шанси. Так, у нас є багато проблем: зовнішніх, внутрішніх, об'єктивних, суб’єктивних, але це не означає, що Україна сьогодні не здатна виконати цей план. Все у наших руках,

– переконаний він.

Бронжуков про заяви Столтенберга: дивіться відео

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