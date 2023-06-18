НАТО у Вільнюсі ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні, – Столтенберг

Вже в липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. На цій зустрічі члени Альянсу ухвалять пакет довготривалої допомоги Україні.

Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг. Він зазначив, що цей пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО упродовж кількох років.

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"Майбутнє України – в НАТО"

На думку Столтенберга, така допомога наблизить Україну до Північноатлантичного альянсу.

Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає сенсу обговорювати членство,

– заявив генсек.

Також він додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки нашої держави, аби Росія з часом не змогла переозброїтися та напасти знову.

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Європарламент закликав запросити Україну до НАТО

14 червня євродепутати ухвалили резолюцію, згідно з якою закликають запросити Україну до НАТО. "За" проголосували 425 осіб, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".

Депутати переконані, що вступ нашої держави до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку, а ще забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.