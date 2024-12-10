На засіданні нової Контактної групи говоритимуть про дві важливі теми

В ОП розповіли деталі про роботу нової Контактної групи щодо завершення війни. Зеленський на її засіданні обговорить запрошення України до НАТО.

Про створення цієї групи Володимир Зеленський заявив у понеділок, 9 грудня. 24 Канал з посиланням на РБК-Україна розкаже деталі.

До теми Україна готує нову Контактну групу щодо завершення війни: зустріч відбудеться вже у грудні

Що розгляне нова Контактна група

Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде, безумовно, і питання, про яке ми з вами говоримо, – отримання заявки на членство. І питання гарантій безпеки для України до моменту вступу до НАТО, поряд і іншими питаннями – питаннями військової підтримки України,

– розповів Жовква.

Про це заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив під час презентації опитування "Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства", здійсненого на замовлення Центру "Нова Європа".

Перше засідання групи відбудеться на рівні кількох європейських партнерів. За словами Жовкви, ці питання обговорили в Парижі, коли Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом.

Коротко про Контактну групу щодо завершення війни

Про її утворення 9 грудня заявив Зеленський під час зустрічі з можливим новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи та НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення,

– сказав тоді Мерц.

На що Зеленський відповів: таку групу вже організували, першу зустріч проведуть у грудні. Розраховують на зазначені країни плюс Данію.

Речник президента Никифоров згодом додав: до складу групи увійдуть країни, які мають далекобійні спроможності й активно інвестують у виробництво зброї в Україні.

Точний перелік країн-учасниць достеменно не відомий.