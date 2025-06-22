Україна не залишатиметься в глухій обороні, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія не залишатиметься "просто в глухій обороні". Генерал також анонсував плани розширення частин штурмових військ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сирського під час зустрічі із журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як Україна проводитиме наступальні дії

Олександр Сирський заявив, що Україна поєднуватиме оборону з наступальними діями.

Що стосується наших планів і намірів. Звичайно, ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, українські сили завдають ударів по ворогу та проводять контратаки там, де це можливо, а також просуваються на тих напрямках, де виявляють слабкі місця в обороні противника.

Сирський зазначив, що для цього Україна "створила і масштабує частини штурмових військ".

Йдеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх і його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині,

– додав головнокомандувач ЗСУ.

До слова, під час зустрічі з журналістами Олександр Сирський заявив, що ситуацію на Сумщині вдалось стабілізувати. За його словами, просування українських військ в Юнаківці становить від 200 до 700 метрів.