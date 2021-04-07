Відкривати вогонь тільки в разі загрози, – Кулеба заявив, що Україна не хоче війни

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче ескалації на Донбасі. Наші військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.

Що заявив Кулеба

Міністр закордонних справ України в інтерв'ю французькому Liberation наголосив, що наша держава прагне до мирного вирішення конфлікту. Він пояснив, що Київ ніякого підкріплення з метою переходу в наступ не здійснює, крім звичайних військових ротацій.

Цікаво Росія провалила спробу нав'язати Україні образ "агресора", – Кулеба

Я хочу бути абсолютно зрозумілим: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані,

– пояснив чиновник.

Він наголосив: "Якщо одного з наших уб'ють, ми маємо право захищатися".

За словами Кулеби, російська пропагандистська машина в останні кілька місяців збільшує частоту войовничих повідомлень.

"Пропагандистських ток-шоу в Москві часто починаються зі слів "припинити українські провокації" і часто закінчуються словами "пошліть наші танки і поставте наш прапор у Києві, щоб позбутися цієї фашистської держави", – додав міністр.

Головне про ескалацію на Донбасі



Росія стягує свої війська до кордону / Інфографіка 24 каналу