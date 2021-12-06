Україна не має кращого партнера, ніж США, – американські військові записали відео до Дня ЗСУ

Американські військові привітали Збройні сили України з 30-річчям. Посольство США опублікувало відео зі зверненням старшої представниці Пентагону.

Пані полковник Бріттані Стюарт привітала ЗСУ з професійним святом. Вона підкреслила, що звертається не лише від імені посольства, але й тисяч американських військових, які проходили навчання з українцями.

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США незмінно підтримують Україну

Стюарт подякувала усім, хто служив та продовжує служити заради захисту України. Вона звернула увагу на те, що самопожертва та хоробрість українських бійців стали прикладом для всіх. "Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто загинув чи зазнав поранення. І вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну", – додала пані полковниця.

Представниця Пентагону також наголосила, що російська агресія проти України все ще триває. Вона запевнила, що Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. "Україна не має кращого партнера ніж США. Слава Україні", – так завершила своє звернення Бріттані Стюарт.

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День Збройних сил України у 2021 році: що відомо

Збройні сили України 6 грудня відзначають 30-річний ювілей. З цієї нагоди у Харкові, Одесі, Краматорську, Озерному, Львові та Києві проведуть святкові заходи. Між цими містами організовують телеміст.

Президент Зеленський подякував військовим та ветеранам за службу, стійкість та героїзм. Він наголосив, що українці пишаються ЗСУ. У цей день глава держави вирушив на Донеччину та Харківщину.

Відео з привітанням опублікував й Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ. Він зазначив, що українська армія пройшла складний шлях свого розвитку. Втім, зараз вона є однією з провідних у світі.

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