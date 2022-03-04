Україна – не місце для ядерного попелу, – Зеленський звернувся до мешканців Енергодару

Президент України Володимир Зеленський звернувся 4 березня до мешканців України. Особливе звернення він мав до мешканців Енергодару, де розміщена Запорізька АЕС, яку вночі ворог намагався зупинити.

Цілу ніч йшли бої за Запорізьку АЕС. На її території спалахнула пожежа, яка могла закінчитися техногенною катастрофою, адже росіяни обстрілювали цю територію з важкого озброєння.

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Зеленський у своїм промові подякував усім, хто рятує АЕС, а відтак і Україну та весь світ від ядерного лиха. І закликав жителів Енергодару знову проявити свою мужність, коли вони вже зупинили російську військову техніку на вході до міста.

"Я вдячний героям Нацгвардії, які обороняли станцію і намагалися зупинити ворога. Вдячний рятувальникам, які загасили пожежу. Але багато залежить і від вас, громадини України. Прості люди Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете, поряд з нею, і ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх! Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", – звернувся Зеленський.

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Відео звернення Володимира Зеленського