Україна не може бути в "сірій зоні", – Зеленський звернувся до світу на саміті НАТО

Володимир Зеленський дистанційно виступив на саміті НАТО. Президент наголосив, що після місяця героїчної боротьби вже ніхто не має права казати, що наші військові не відповідають стандартам Альянсу.

Зеленський вкотре попросив закрити небо

Президент назвав останній місяць – "місяцем героїчного опору та найчорніших страждань". Він закликав Захід надати Україні військову допомогу, повідомляє 24 канал.

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Росія вкладала шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя. Але Україна тримається! Ціною тисяч життів. Ціною зруйнованих міст. Ціною майже десяти мільйонів переселенців. Три з половиною з них – вже на вашій території. На території країн НАТО,

– сказав політик.

Він наголосив, що вже місяць просить НАТО закрити небо над Україною. Усі бачать наслідки не схвалення такого рішення – Росія щодня вбиває десятки мирних громадян та бомбить інфраструктуру. Наша армія у нерівних умовах щодо агресора.

"Я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", – підкреслив президент.

НАТО має тисячі бойових літаків, але не надало Україні жодного. Наша держава просила й про танки, аби деблокувати Маріуполь та інші захоплені міста. Однак Альянс досі не надав чіткої відповіді, він не хоче навіть продати нам 1% зі своїх 20 тисяч танків.

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Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу,

– зізнався Зеленський.

Альянс ще може запобігти смертям

Президент зауважив, що не звинувачує НАТО, адже це не його бомби скидають на нашій міста. Однак він нагадав, що Альянс ще може запобігти смертям в Україні. Для цього потрібно надати зброю.

Зеленський виступив на саміті НАТО: відео



Росія не зупиниться на Україні

Країни НАТО повинні зрозуміти, що Росії буде мало України. Вона піде далі – у держави Балтії, Польщу тощо.

Україні допомагає не НАТО, а окремі члени

Президент зазначив, що не всі країни НАТО працюють на допомогу України. Серед тих, які проти миру, є й Угорщина. Якщо в Альянсу дійсно немає єдності та спільної позиції, то весь світ перебуває у небезпеці. Київ чекає реальних дій від організації. Адже саме від рішення НАТО залежить мир не лише в Україні, а й світі.

Більше ніколи, прошу вас, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі,

– наголосив Зеленський.

Водночас НАТО ще має показати, що може зробити для порятунку людей.