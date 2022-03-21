Україна не може виконати ультиматум Росії, для цього треба нас всіх знищити, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не може виконати ультиматум Росії. Для цього довелося б знищити всіх українців.

Відповідну заяву про ультиматум держави-агресорки український президент зробив в інтерв'ю європейським суспільним мовникам, уривок з якого оприлюднило Суспільне, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про неможливість виконання Україною ультиматуму Росії

Глава держави наголосив, що Україна не може виконати ультиматум Росії.

Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ,

– зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні він – ніхто не зможе цього зробити.

Президент також звернув увагу, що ніде в Україні люди не хочуть бути під окупацією Росії. Про це свідчать дії місцевого населення у містах і селах, які загарбники тимчасово зайняли. Там жителі без зброї виходять проти ворога та проганяють його.

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