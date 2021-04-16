Україна не може ніяк вплинути на санкції США проти "Північного потоку-2", – Фурса

Сполучені Штати Америки намагаються стримати добудову газопроводу "Північного потоку-2". Це зумовлено їхніми економічними інтересами, зокрема і боротьбоюз Росією на ринку.

Попри те, що США висловлюють підтримку Україні, в питанні санкції проти газогону наша країна не може відіграти ніякої ролі. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Зверніть увагу Це питання війни, а не бізнесу, – Зеленський про "Північний потік-2"

"Україна жодним чином не може вплинути на запровадження санкцій", – підкреслив він.

США конкурують з Росією на ринку газу, – Фурса

На його думку, імовірність запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" адміністрацією Байдена – 50 на 50.

Він зауважив, Сполучені Штати зараз є великими виробниками скрапленого газу, і намагаються його поставляти в Європу. Країна проводить активну боротьбу за цей ринок з Росією. Відтак США зацікавлені в призупиненні будівництва газогону.

Водночас Байден справді намагається підтримати трансатлантичну єдність, через це не хоче запроваджувати санкції проти партнерів,

– зазначив інвестиційний банкір.

Що втрачає Україна від запуску "Північного потоку-2"

Сергій Фурса зауважив, що насамперед Україна втрачає значну суму грошей – приблизно 2 мільярди доларів.

Крім цього, добудова "Північного потоку-2" загрожує енергетичній безпеці нашій країні. Адже нам вкрай важливо, щоб через українську трубу йшов газ.

"Ми справді не купуємо зараз газ напряму в "Газпрому", але робимо це в європейців і забираємо його у своїй трубі. Тобто, він іде через Україну, і нам дуже зручно його забирати. Контракти при цьому – з європейськими партнерами", – пояснив інвестиційний банкір.

За його словами, це – ідеальна модель для України. Але якщо через українську трубу не буде йти газ, то ми стикатимемося з проблемами.

Є підозра, що наявність чи відсутність транзиту газу через Україну – один зі стримувальних факторів щодо повномасштабної російської агресії. Це не підтверджено, але теорія також є,

– додав він.

Сергій Фурса відповів, чи можливі санкції США проти "Північного потоку-2":