Україна не може ніяк вплинути на санкції США проти "Північного потоку-2", – Фурса

Сполучені Штати Америки намагаються стримати добудову газопроводу "Північного потоку-2". Це зумовлено їхніми економічними інтересами, зокрема і боротьбоюз Росією на ринку.
Джерело:24 канал
Попри те, що США висловлюють підтримку Україні, в питанні санкції проти газогону наша країна не може відіграти ніякої ролі. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Зверніть увагу Це питання війни, а не бізнесу, – Зеленський про "Північний потік-2"
"Україна жодним чином не може вплинути на запровадження санкцій", – підкреслив він.
США конкурують з Росією на ринку газу, – Фурса
На його думку, імовірність запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" адміністрацією Байдена – 50 на 50.
Він зауважив, Сполучені Штати зараз є великими виробниками скрапленого газу, і намагаються його поставляти в Європу. Країна проводить активну боротьбу за цей ринок з Росією. Відтак США зацікавлені в призупиненні будівництва газогону.
Водночас Байден справді намагається підтримати трансатлантичну єдність, через це не хоче запроваджувати санкції проти партнерів,
– зазначив інвестиційний банкір.
Що втрачає Україна від запуску "Північного потоку-2"
Сергій Фурса зауважив, що насамперед Україна втрачає значну суму грошей – приблизно 2 мільярди доларів.
Крім цього, добудова "Північного потоку-2" загрожує енергетичній безпеці нашій країні. Адже нам вкрай важливо, щоб через українську трубу йшов газ.
"Ми справді не купуємо зараз газ напряму в "Газпрому", але робимо це в європейців і забираємо його у своїй трубі. Тобто, він іде через Україну, і нам дуже зручно його забирати. Контракти при цьому – з європейськими партнерами", – пояснив інвестиційний банкір.
За його словами, це – ідеальна модель для України. Але якщо через українську трубу не буде йти газ, то ми стикатимемося з проблемами.
Є підозра, що наявність чи відсутність транзиту газу через Україну – один зі стримувальних факторів щодо повномасштабної російської агресії. Це не підтверджено, але теорія також є,
– додав він.
Сергій Фурса відповів, чи можливі санкції США проти "Північного потоку-2":
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування газу до Європи в обхід України.
- Будівництво газогону було призупинене через санкції США, однак його таки відновили. Росія заявила, що планує закінчити роботи до вересня 2021 року.
- Спецслужба Польщі вважає, що в майбутньому газопровід можуть використати для розвідувальної діяльності. Мовляв, ще в процесі будівництва Росія мала усі шанси розмістити шпигунські прилади для слідкування.
- До того ж у Білому Домі не заперечують можливості ввести додаткові санкції щодо "Північного потоку-2". Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зауважила, що у Штатах не відмовилися від додаткових заходів щодо проєкту.