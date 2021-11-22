Україна не планує наступальної операції, – Кулеба відповів на обурливі звинувачення Росії

Дмитро Кулеба заявив, що жодного наступу на тимчасово окупованому Донбасі Україна не планує. Водночас дипломати продовжують працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави.

Росія поширює хибні звинувачення України у "підготовці до військового нападу" на Донбасі, – Кулеба

Кремль підвищив інтенсивність дезінформації. Про це міністр закордонних справ заявив на тлі звинувачень речника Володимира Путіна.

До теми Росія провокує, щоб Україна пішла ударом у відповідь, – військовий волонтер

Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми прихильники пошуку політико-дипломатичного розв'язання конфлікту,

– запевнив чиновник.

Він додав, що Україна продовжуватиме наполегливо працювати, щоб оживити нормандський формат. Кулеба закликав Росію взяти конструктивну участь у мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Що цьому передувало

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у інтерв'ю, що Україна буцімто "шукає спосіб", аби повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі. "Київ хоче створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна", – цинічно казав прессекретар Путіна.

Росія може напасти на Україну: головне

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія планує вторгнення в Україну. Напад відбудеться вже на початку 2022 року.

Американська розвідка стверджує те саме. Згідно з розвідувальними даними, атаки можуть відбутися за трьома напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь. Усю інформацію Вашингтон передав НАТО.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія піде у наступ. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що наша держава готова протистояти ворогу.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби у твітер:

РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв'язання конфлікту.