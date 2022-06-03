Україна не планує використовувати надані РСЗВ для атак по території Росії, – ОП

Російські пропагандисти продовжують вигадувати брехні, що Україна використовуватиме надані партнерами РСЗВ для атаки по території країни-агресорки. Це вкотре вирішили спростувати в Офісі Президента.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що це черговий вкид з боку Росії. Таким чином пропагандисти прагнуть зробити все можливе, щоб довіра між Україною та США була підірваною.

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Україна веде оборонну війну, – Подоляк

Михайло Подоляк наголосив на тому, що наша держава обороняється від російської агресії. Тож ми не збираємось атакувати російську територію за допомогою РСЗВ, які нам надають західні партнери.

Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка. Будь-які вкиди про такі наміри – пропаганда російських спецслужб,

– зазначив Подоляк.

Росії "підгорає" через ракетні установки HIMARS

Нещодавно стало відомо, що США передає Україні ракетні установки HIMARS. Як розповів журналіст Метт Сейлер, наші військові вже проходять навчання, щоб невдовзі використовувати їх проти ворога. Відомо, що інструктаж, який проводять американські фахівці, триватиме три тижні. Після цього українські захисники зможуть ефективніше вибивати ворога з наших територій.

Відповідна реакція Росії не безпідставна. Просто установки дозволять влучати по цілях на відстані від 2 до 500 кілометрів. Тут усе залежить від самих снарядів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що для нас HIMARS – вкрай необхідний тип зброї. Україні передали усього 8 таких установок, але цієї кількості буде достатньо, щоб вирівняти сили. Наприклад, у тому ж Сєвєродонецьку, за який зараз точаться запеклі бої.

На днях свою думку висловила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що наша держава самостійно ухвалюватиме рішення, яким чином використовувати надані ракетні установки. Мовляв, Сполучені Штати втручатися у цей процес не будуть.

Раніше Володимир Зеленський уже наголошував на тому, що Україна не збирається атакувати Росію. Наша держава усю отриману від партнерів зброю використає винятково з однією метою: звільнити території від ворога.

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