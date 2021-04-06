Україна не погодиться на перемовини в Мінську, – Кравчук назвав причини

Внутрішня ситуація в Білорусі надзвичайно складна, репресії щодо мирних демонстрантів масштабні. Загалом це неприйнятно для демократичної держави.

Водночас білоруська влада та власне Олександр Лукашенко звинувачують Україну у тому, що вона проводить антибілоруську політику, з чим погодитись не можна. Таку думку висловив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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"Білорусь фактично в обіймах Росії і вона не є самостійним гравцем на політичній карті. Вона виконує рішення або стоїть на позиції, яку диктує Кремль", – сказав Леонід Кравчук.

Він пояснив, що при таких умовах Білорусь не може бути місцем для проведення засідань Тристоронньої контактної групи, яка має завдання – досягти миру на Донбасі.

Україна ні за яких умов не погодиться з позицією щодо того, що місцем наших перемовин має бути Мінськ,

– заявив Кравчук.

Водночас голова української делегації в ТКГ пояснив, що Україна сама не може прийняте рішення про місце проведення, тут ключову роль відіграватиме ОБСЄ і потрібно взяти до уваги позицію Росії, яка також є учасником Тристоронньої контактної групи.

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Перенесення перемовин ТКГ

Також в ефірі одного з українських телеканалів Леонід Кравчук підтримав перенесення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі із Мінська.

Кравчук пояснив, що для того, аби створити необхідні умови для проведення зустрічей, має бути країна, яка "ні від кого не залежить".

Водночас представник Луганської області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська має вирішуватися консенсусом між Україною, ОБСЄ та Росією.

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