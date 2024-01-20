Ситуація складна, але ми боремось: у Зеленського ніколи не підуть на замороження війни з Росією

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт з Росією. Він наголосив на моральному дусі українського народу.

У свіжому інтерв'ю для французьких журналістів Єрмак наголосив на неприпустимості зупинки війни, закликавши до реалізму та єдності з партнерами. Він висловився проти повторення ситуації після 2014 року, коли конфлікт на Сході України "заморозився".

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Військові потребують підмоги

Єрмак відзначив, що українські військові скаржаться на нестачу людських та матеріальних ресурсів, що ускладнює можливість наступу. Він висловив занепокоєння щодо стану солдатів, багато з яких не залишали передову протягом двох років.

Ситуація складна, але мотивація нашого народу та воїнів висока. Ми боремося за виживання, за свою землю, за перемогу, в яку віримо,

– заявив Єрмак.

Глава ОПУ також повідомив, що уряд та Генштаб ЗСУ активно працюють над новим законопроєктом про мобілізацію, який незабаром буде представлено у Верховній Раді. Це має зміцнити обороноздатність країни та допомогти військовим на фронті.

Єрмак наголосив, що Україна сподівається на підтримку міжнародних партнерів і одночасно працює над розвитком власного військово-промислового комплексу, щоб забезпечити армію необхідними ресурсами для продовження боротьби.

За словами Єрмака, наша держава залишається непохитною у своїй відданості досягненню миру, але лише на умовах повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності. Посадовець акцентує, що будь-які спроби заморозити війну будуть розглядатися як неприйнятні компроміси.

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Високий моральний дух та рішучість українського народу та армії, за словами Єрмака, є ключовими факторами, які допоможуть країні продовжувати протистояти агресії та відстояти свої права на міжнародній арені.

Чи можливі переговори з Росією