Точно не хочу бачити глобальних угод між Америкою і Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить, щоб її використовували як розмінну монету у переговорах великих держав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Sky News.

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Україна не стане розмінною монетою в стосунках США та Росії

Зеленського запитали, чи не боїться він, що Трамп "обміняє долю вашої країни на допомогу Путіна в питанні Ірану".

"Трамп – майстер угод. Чи вважаєте, що він укладе якусь велику угоду з Путіним, де той допоможе з Іраном в обмін на вигідну домовленість щодо України?" – так дослівно звучало питання.

Президент відповів, що нікому не рекомендує грати в азартні ігри з українськими життями. Україна не хоче бути "картою" в чиїйсь грі.

Я завжди казав: ми точно не хочемо бути об'єктом для торгів. Ми хочемо бути суб'єктом. Ми завжди демонстрували нашу суб'єктність з початку війни, навіть без допомоги партнерів. Тому ми точно не будемо приймати жодних ультиматумів з боку Росії. Я вірю, що ми не будемо "картою" у переговорах між великими державами, і ми ніколи цього не приймемо,

– сказав Зеленський.

Лідер держави підкреслив, що Україна – окремий випадок. Саме так варто розглядати ситуацію в нашій країні.

"Ми завжди підтримували Америку, ми завжди були партнером Америки як лідера цивілізованого світу. Я точно не хочу бачити глобальних домовленостей між Америкою та Росією – нам це не потрібно. Ми – окрема історія. На жаль, ми стали жертвою агресії з боку Росії. Тож ми маємо вирішити цю війну як окремий випадок", – наголосив гарант.

Зеленський додав, що Путін не зможе підтримати Іран, але збільшить удари проти України, доки увага США сфокусована на Близькому Сході.