Україна не уникнула б війни з Росією: важлива розмова з Петром Черником

Україна допустила помилок, коли у 1991 році здобула Незалежність. Зокрема, через те, що Росія нав'язувала ілюзію пацифізму, через що сталися роззброєння, демілітаризація, згодом двовекторність, АТО та повномасштабне вторгнення.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що він війну передбачав давно, зважаючи саме на вищезгадані позиції. Кремль ще до 2014 року планував розділення України.

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Нав'язаний пацифізм й інертність Заходу

Черник зазначив, що Москва створила ілюзію пацифізму. Мовляв, війни більше ніколи не буде, а тим паче на Європейському континенті. Україна разом з тим пішла шляхом багатовекторності. Слід було обрати один напрямок – Західний.

Усі народи, особливо ті, які відчули, що таке московський "чобіт", після того, як розпався Радянський союз, після того, як зруйнувалась Організація Варшавського договору, сконцентрувалися на одній правильній зрозумілій позиції,

– зауважив військовий експерт.

Разом з тим і Захід був інертним. Путін ще в 2005 році на Мюнхенській безпековій конференції говорив, що розвал СРСР – це геополітична катастрофа ХХ століття. Білл Клінтон згодом зізнався, що Путін йому прямо говорив, що не зв'язаний ніякими Будапештськими меморандумами.

Ми отримали шанс правильно засвоїти уроки історії. Ми отримали шанс, яким маємо обов'язково скористатися. Якщо ні – це буде трагедія.

Росія зруйнувала систему міжнародних відносин

За словами полковника запасу ЗСУ, найгірше, що зробила Росія – це зруйнувала четверту систему міжнародних відносин. Вони були такі:

Вестфальська, яка підбила підсумки Тридцятилітньої війни, що закінчилася в 1648 році;

Віденська – за результатами наполеонівських війн;

Версальська – укладена після Першої світової війни;

Ялтинсько-Потсдамська – остання система, яка склалася за результатами Другої світової війни і яку знищила Росія.

Петро Черник звернув увагу на важливу подію, яка нещодавно трапилася, а саме – формування двох глобальних світових блоків. Мовиться, про Глобальний Південь і Глобальну Північ.

"БРІКС запросила до себе непримиренних конкурентів – Іран і Саудівську Аравію. Це відбулося за посередництва Китаю. Тож є Глобальний Південь, і якщо порахувати його у вираженні людського потенціалу – це практично 6 мільярдів людства", – наголосив військовий експерт.

Геополітичне розташування України знову залишає нас на межі цих двох світів. Тому ми чітко маємо визначитися зі своїм місцем. Це Європа, Захід, тобто, Глобальна Північ.

Важлива розмова з Петром Черником (перша частина): дивіться відео

В Україні величезна номенклатура озброєння

Черник оцінює дії ЗСУ, як виключно успішні. Можна подивитись на номенклатуру озброєння в Україні. Вона найбільша з часів Другої світової війни. Щодо системи ППО – в Україні вона унікальна. Такої кількості систем, об'єднаних в одну, не має жодна інша країна світу.

Якби союзники не надали цієї допомоги, особливо на початку цієї війни, коли найбільша колона (російської техніки – 24 Канал) зафіксована в 60 кілометрів, якби ми не мали Javelin та NLAW (протитанкового комплексу малої дальності – 24 Канал), я не уявляю, чим би ми її "вбили",

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Військовий експерт додав, що планка очікувань від контрнаступу ЗСУ дуже сильно піднята. Однак повторити стратегію, зокрема, Харківської операції не вдасться. Кожна успішна стратегія працює лише один раз. Тому вона успішна, тому вона переможна.

Феномен України полягає в тому, що до бою стала вся нація. Росіяни на це не розраховували, вони цього не чекали. У цьому й полягає секрет потенційного успіху України.

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