Україна не входитиме у військові блоки, якщо гарантії безпеки запрацюють, – Чалий

29 березня у Туреччині стартував перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони обидвох країн проговорили юридичні аспекти запропонованої Україною системи гарантій безпеки.

Олександр Чалий прокоментував можливість вступу України у військові політичні союзи, повідомляє 24 канал.

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Україна отримає статус позаблокової і без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету

За словами Чалого, це вже історично вже зафіксовано в нашій Декларації про суверенітет від 1990 року.

Під такими гарантіями ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, військові контингенти і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи, – зазначив він.

Важливо й те, що проведення військових навчань на нашій території буде мати місце за згоди країн-гарантів.

Хто може стати гарантом України

Зверніть увагу, член української делегації нардеп Давид Арахамія зазначив, що Туреччина – один із претендентів на те, щоб стати гарантом безпеки України. Серед інших варіантів:

країни Радбезу ООН,

Китай,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада.

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