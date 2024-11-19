Україна не відмовиться від прав на всю свою територію, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від прав на свою територію. Також український лідер зазначив, що Росія хоче зруйнувати нас та нашу стійкість.

Український лідер сказав, виступаючи у Верховній Раді, як пише 24 Канал, що на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне.

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Зеленський запевнив, що Україна не відмовиться від прав на всю свою територію

Володимир Зеленський пояснив, що Україна сама визначатиме, як жити зараз та далі.

Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. Шляхом України виграти не вийде. Разом з Україною. Разом з Україною виграти можна. І тільки так,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що ми:

не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави;

маємо діяти швидко, маємо діяти мудро.

"Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо, щоб відновити повну цілісність нашої держави", – запевнив Зеленський.

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Президент додав, що Україна хоче формувати армію за допомогою контрактів, а не мобілізованих. Зокрема, Міноборони та військове командування мають представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли мобілізаційного віку, проте хочуть захистити Україну.

Володимир Зеленський пояснив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.