Україна не відмовляється від переговорів: російські медіа поширюють фейк

У медіа держави-агресорки поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах.

Відповідну інформацію 24 каналу підтвердили в Офісі Президента. Там наголосили, що перемовини можливі, однак тільки на умовах Києва.

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Чергова фальшивка від Москви

Прессекретар речника Кремля Сергій Пєсков зазначив, що Володимир Путін 25 лютого нібито віддав наказ припинити просування російських військ по території України. Мовляв, зробили це у зв'язку з домовленістю про перемовини.

Однак згодом Росія цинічно і брехливо заявила, що українська сторона відмовляється від переговорів. Тому війна продовжується.

В ОП спростували фейк окупантів

В Офісі Президента відповіли, що готові до перемовин, однак лише на умовах України.

Наразі Україна відмовилася від перемовин, бо умови, які переробила через посередників російська сторона, нас не задовольняють. Це була спроба змусити нас до капітуляції,

– наголосили в ОП.

Нагадаємо, прессекретар президента України Сергій Никифоров ввечері 25 лютого повідомив, що врегулювання конфлікту з Росією дипломатичним шляхом є незмінною позицією України. Він додав, що представники обох країн домовляються про місце та час переговорного процесу.

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