Україна не виведе війська з власної території та не піддасться ультиматумам Росії, – Зеленський

Президент України провів пресконференцію на тлі телефонних розмов Трампа з ним та російським диктатором. Він заявив, що Україна не планує піддаватися ультиматумам Росії та відмовлятися від своїх територій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського лідера.

Дивіться також Пресконференція Зеленського: головні заяви після розмови Трампа з Путіним

Що заявив Зеленський про готовність України поступитися територіями

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде виводити війська з окупованих територій. Він додав, що головний конституційний обов'язок президента та військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Ніяких ультиматумів. Ніхто не буде здавати свою землю, свої території, людей та домівки,

– запевнив український лідер.

"Якщо росіяни ставлять умови виводити наші війська з нашої ж землі – значить, що вони не хочуть, щоб було припинення вогню та щоб війна закінчилася", – заявив він і додав, що вони чітко розуміють, що Україна не піде на такий крок.

Також Володимир Зеленський розповів деталі телефонних розмов з Трампом – 19 травня було два дзвінки. Під час першого український лідер говорив про припинення вогню та готовність США до санкційних кроків, якщо Росія не буде підтримувати перемир'я. Наступні переговори були в "іншому форматі" і тривали понад годину. Під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались деякі європейські лідери.