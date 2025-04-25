Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території, – Зеленський

Лише український народ має право вирішувати, які території є українськими, а згідно з Конституцією, всі тимчасово окуповані території все одно належать нашій державі.

Про це у п'ятницю, 25 квітня, заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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Якої позиції дотримується Київ

Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території.

Наша позиція незмінна – тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території – тимчасово окуповані, і всі належать Україні,

– зазначив він.

За його словами, більшість світу підтримує Україну у цьому питанні, зокрема і ті країни, які балансують у відносинах з Києвом та Москвою. На його думку, вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема й окупований півострів.

Нагадаємо, за словами американського віцепрезидента Джей Ді Венса, для завершення війни між Росією та Україною потрібні територіальні поступки з обох сторін. Зокрема, США розглядають можливість визнання російського контролю.