Україна не встигне підготуватися до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що місцеві вибори в Україні та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не відбудуться одночасно. Переносити їх також не збираються.
Про можливість перенесення місцевих виборів Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.
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За його словами, вибори на окупованих територіях одночасно з голосуванням на всій території України наразі провести неможливо.
Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25 жовтня підготуватись,
– сказав Кравчук.
Раніше глава української делегації в ТКГ відправив листа до Верховної Ради щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. У листі Кравчук просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів мінським угодами.
Що цьому передувало
- Верховна Рада схвалила постанову, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Згодом цю дату голосування призначила й ЦВК.
- Місцеві вибори 2020 не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
- Також комісія наголосила, що вибори неможливо провести на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області.
За яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі
- Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей можливі тільки після всеосяжної деескалації.
- Їм передувати має виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння бойовиків.
- Тимчасово окуповані території мають перейти під контроль уряду України. Вибори можуть відбутися виключно за законодавством України.