Україна не зацікавлена в нових "клаптикових парасольках", – Зеленський про гарантії безпеки

Україні потрібні такі гарантії безпеки, які б реально захищали державу. Про нові "будапештські меморандуми" не може бути й мови.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві.

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Гарантії мають бути максимальними

Майбутні гарантії безпеки України мають бути чіткими та ґрунтовними. Адже після завершення війни Росія нікуди не дінеться. Тому потрібен максимально конкретний документ, який допоможе співіснувати з таким "сусідом".

На будь-які папірці на кшталт Будапештського меморандуму Україна не буде погоджуватися. Нові "клаптикові парасольки" взагалі не потрібні.

Краще іноді нічого не мати й знати, що ти сам на сам із ворогом, ніж мати велике коло друзів, партнерів, які по факту тебе не захистять, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що зараз потенційний проєкт документу щодо гарантій обговорюється на рівні безпекових радників різних країн. Згодом ці держави мають стати гарантами України. Робота над документом зараз дуже виважена.

"Цього разу ми дуже серйозно й виважено ставимося до майбутнього документа. А також до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести у разі будь-якої агресії в майбутньому", – зазначив Зеленський.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати будуть підтримувати Україну у будь-якому випадку. Якщо вона вирішить обрати нейтралітет і не вступати НАТО, то Сполучені Штати поважатимуть це рішення. Але його має визначати лише український народ.

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