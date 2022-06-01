Україна не збирається атакувати Росію американськими РСЗВ, – Зеленський

Україна не збирається здійснювати атаки на території Росії. У тому числі американськими реактивними системами залпового вогню.

Україна не зацікавлена у війні на території Росії

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю американському ЗМІ, звертаючись до громадян США.

Увага Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

РСЗВ необхідні для захисту

Зеленський наголосив, що наполегливі заклики до зброї більшої дальності просто спрямовані на захист території України, а не напад на Росію "на їхній землі, як вони вчинили з Україною".

Я знаю, що люди в США або хтось у Білому домі каже, що ми можемо використовувати РСЗВ для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території,

– пояснив Володимир Зеленський.

Додавши, що нас також не цікавить те, що відбувається в Росії. Нас цікавить лише наша територія в Україн. Водночас наратив про те, щоб сусідні країни не входили до НАТО, – це програшна битва для Росії та Путіна, сказав Зеленський.

"Путін не може воювати з усіма одночасно", – підкреслив президент.

Чому РСЗВ – важлива та потрібна зброя

Ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зокрема, дальність дії РСЗВ, майже вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які попередньо надали Україні.

Українська влада неодноразово просила в американців саме цю зброю, бо вона може допомогти Україні перемогти у контрбатарейній боротьбі.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що завдяки цій техніці вдалося б врятувати сотні або навіть тисячі життів українців.

Коротко про постачання РСЗВ Україні

США оголосять про нову підтримку України. Відповідну заяву зробив 31 травня представник Держдепу. Проте він не уточнював, яку саме зброю відправлять.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні РСЗВ, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Попередньо у США начебто не були готові постачали Україні цю зброю. Але останнього тижня риторика американців змінилась.

Зокрема, президент Джозеф Байден у колонці для The New York Times написав, що США таки нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Попередньо у США відмовились надати Україні ракетні системи великої дальності: дивіться відео