Прискорення постачання F-16: Рютте розкрив деталі обговорень між Україною та Нідерландами

Вдень 1 березня Україна та Нідерланди обговорили те, як можна прискорити процес надання військової допомоги для нашої держави. Йдеться про передачу українським захисникам винищувачів F-16.

За допомогою для надання Україні F-16 можуть звернутися до Норвегії та Бельгії. Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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Рютте розкрив деталі щодо надання F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що у питанні передачі F-16 все йде за попередньо визначеним графіком. Це означає, що винищувачі будуть в українському небі не пізніше 2024 року.

Водночас він зауважив, що станом на зараз треба переконатися, що не буде жодних перешкод, які б могли спричинити затримку в передачі літаків для нашої держави.

Ми обговорили, як прискорити цей процес. Ми попросимо наші Міноборони попрацювати з партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами коаліції F-16, тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як це можливо,

– заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

Крім того, Володимир Зеленський зауважив та підтвердив той факт, що Україна очікує на постачання першої частини літаків F-16 в цьому році.

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