Україна ніколи не хотіла цієї війни, вона триває лише через бажання Росії, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни. Київ сприйняв позитивно буквально кожну спробу партнерів завершити її, але відповідь Росії – ракети та безпілотники.

Це Володимир Зеленський зауважив, коментуючи наслідки масованої атаки на Україну 19 жовтня.

Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що на кожну пропозицію закінчити війну Україна давала свою позитивну відповідь.

Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "Шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії,

– зазначив він.

Зеленський додав, що Путін не хоче не те щоб завершення цієї війни, а й навіть будь-яких деескалаційних кроків. Кожен із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії.

Глава держави наголосив, що дуже важливо називати речі своїми іменами – називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя.

Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати. Дякую всім, хто визнає реальність і допомагає Україні!

– написав президент.

Нагадаємо, що цієї ночі була російська балістична атака кількома хвилями за ніч, попередження від США не було. Загалом летіло 16 ракет.

Знову мішенню країни-терористки була енергетика та інфраструктура, але пошкоджена також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки.

Також були застосовані росіянами понад 200 дронів різних типів. Росія атакувала енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

На жаль, є жертви та постраждалі.