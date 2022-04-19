Україна очікує на початок роботи нового посла США "якомога швидше"
Україна очікує, що новий посол США почне роботу "якомога швидше". Це потрібно для того, щоб посилити координацію між Україною та США у час війни.
Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга. До речі, у лютому 2022 року українське МЗС отримало від США запит на призначення на цю посаду Бріджит Брінк.
Зауважте Україна отримала запит США на призначення Брінк послом США в Україні
Україна очікує на призначення посла США
Під час останнього спілкування з президентом США Джо Байденом президент України підтвердив надання агремана (попередня згода уряду держави – 24 канал) на призначення посла США. Ми очікуємо, що повноцінна діяльність розпочнеться якнайшвидше,
– запевнив Сибіга.
Політик також додав, що будь-яка присутність посольств посилює координацію, яка наразі потрібна Україні.
До речі, 2 лютого 2022 року Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в нашій країні.Важливо! Останньою цю посаду обіймала Марі Йованович. Проте у травні 2019 року її відкликали до Вашингтона через скандал. Відтоді ця посада залишалася вакантною.
Попередньо відомо, що Бріджит Брінк – це американська дипломатка зі штату Мічиган, яка з травня 2019 року очолювала американське посольство у Словаччині. Про неї також відомо:
- здобула ступінь бакалавра політології й ступені магістра з міжнародних відносин та політичної теорії;
- дипломатичну кар'єру Бріджит розпочала ще у 1996 році в Держдепі США;
- володіє російською, сербською, грузинською та французькою.
Дипломатка працювала на різних посадах у дипломатичних установах у Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.
У самому Держдепі США була помічницею заступника секретаря з політичних питань у Європі, заступницею директора у справах Південної Європи, помічницею держсекретаря у Бюро європейських та євразійських справ.
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