Росія за 2 роки війни вийшла на пік оборонного виробництва: Кулеба сказав, що очікує від Заходу

Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен реалістично поглянути на безпекову ситуацію в Європі. Ворог значно наростив виробництво зброї та мобілізує додаткову кількість людей.

В інтерв'ю The Guardian глава МЗС України зауважив, що пік військово-промислового провадження з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року. Росія випереджає за показниками виробництва озброєння.

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"Ера миру в Європі закінчилась": Заходу потрібно наростити виробництво озброєння

Кулеба сказав, що Заходу необхідно збільшити виробництво озброєння, як це зробила Україна. Адже наразі Росія обганяє у виробництві, також вона обстрілює Україну у співвідношенні приблизно 10 до одного. Тим часом нам не вистачає протиповітряної оборони.

Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що пік військово-промислового виробництва з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року.

The Guardian також пише, що більшість спостерігачів вважають, що війна навряд чи скоро закінчиться і триватиме в наступному році. Також очікується, що влітку Росія планує розпочати новий наступ і нібито перебуває у процесі мобілізації додаткових 100 000 осіб.

Чи планує Україна нові переговори з Росією

Ми відредагували публікацію. Початково The Guardian написало, що "Київ очікує, що війна триватиме до наступного року", посилаючись на слова Дмитра Кулеби. Однак згодом видання виправило статтю, заявивши, що так вважають "більшість спостерігачів".

Журналісти The Guardian зазначили, що Кулеба "зневажливо поставився" до тих, хто стверджував, що після більш ніж двох років повномасштабної війни Україні настав час вести переговори.

Міністр пояснив їм, що в період з 2014-го по вторгнення у 2022 році з Кремлем було проведено 200 раундів переговорів. І, на його думку, деякі спостерігачі підтримували мир за наївністю. Інші "грали за Путіна". Третя категорія "не зрозуміла Росію" або її президента.

Вони були помилково переконані, що з дияволом необхідно вести переговори,

– сказав він.

Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Путін братиме участь у змістовних переговорах лише тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху".

Щоб досягти цієї точки, Україні довелося дотримуватися подвійної стратегії: успіх на полі бою та створити коаліцію країн, яка б підтримала мирну формулу Зеленського про виведення російських військ, репарації та трибунал воєнних злочинів російських загарбників.