МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна до країни

На початку вересня глава Кремля Владімір Путін відвідав Монголію. У зв'язку із цим МЗС України оголосило демарш монгольській стороні.

Це відбулося під час зустрічі з Гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Вона прибула до Києва з Улан-Батора на виклик України.

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Що відомо про демарш Монголії

До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Що таке демарш Демарш – це офіційний протест або вираження незадоволення з боку однієї держави або організації, який зазвичай робиться у формі дипломатичної ноти або публічної заяви. Демарш може бути спрямований проти дій іншої держави або конкретних осіб і часто супроводжується вимогами змінити певну політику або поведінку. Він є частиною дипломатичної практики та має на меті привернути увагу до проблеми або тиснути на іншу сторону для досягнення певних цілей.

Там додали, що Україна не залишатиме такі дії без реакції. Надалі рішення Монголії буде враховане при формуванні подальшої політики щодо двосторонніх відносин з цією країною, а також при визначенні позиції України стосовно її підтримки в міжнародних форматах.

"Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що за словами речника монгольського уряду, його країна не змогла заарештувати Путіна через свою залежність від Росії. Він також наголосив на тому, що Монголія дотримується політики нейтралітету у дипломатичних відносинах.